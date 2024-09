Durante la Milano Fashion Week, è stato organizzato un evento per la presentazione della terza maglia dell’Udinese e sono stati intervistati Lucca e il dt Inler. Queste le loro dichiarazioni in vista della partita con la Roma:

Le parole dell’attaccante bianconero:“Sono molto contento del risultato perché ce lo meritiamo dopo lo scorso anno, in cui abbiamo trascorso un periodo molto brutto. Abbiamo reagito bene dopo essere andati sotto 2-0, da grande squadra. Adesso pensiamo alla partita contro la Roma. Non eravamo scarsi lo scorso anno e non siamo fenomeni quest’anno. Serve equilibrio e pensare che non siamo fortissimi se vinciamo o scarsi se perdiamo. Bisogna stare nel mezzo perché è importante mentalmente”.

Così il dirigente del team friulano: “Dobbiamo lavorare giorno per giorno e adesso ci concentreremo sulla Roma. Abbiamo portato una nuova mentalità, professionalità e serietà. I ragazzi hanno percepito questo. Sono contento di essere riuscito a cambiare la squadra. Abbiamo inserito tre/quattro giocatori giovani e abbiamo dimostrato che abbiamo carattere. Runjaic? Ha mentalità tedesca e mi piace. Insieme abbiamo fatto un gran lavoro, ma non basta. Dobbiamo già concentrarci sulla prossima partita”.