Udinese, Gotti: “Andiamo all’Olimpico per giocarcela”

Luca Gotti ha rilasciato delle dichiarazioni alla tv ufficiale dell’Udinese analizzando anche la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole:

La partita?

Entrambi i gol del primo tempo sono frutto di errori ingenui per come siamo abituati. Non ho molto da dire dal punto di vista dell’atteggiamento e della voglia di giocarsela, ho qualcosa da dire invece sulla forza del Napoli non solo nell’andare in vantaggio ma anche nella gestione del risultato senza mai scomporsi. Hanno giocato da grande squadra.

Aspetti positivi?

L’unica cosa è che alcuni giocatori più giovani che devono ancora prendere contatto con la Serie A hanno avuto qualche minuto in più per fare esperienza, poi per il resto se perdi 4-0 in casa non puoi essere contento.

Roma?

Sapevamo che ci sarebbe stato un ciclo di partite complicate. Tra due giorni abbiamo la Roma e due giorni dopo ancora la Fiorentina, dobbiamo trovare la forza di cogliere tutti gli aspetti migliorativi e tenere la testa alta. Siamo alla quarta di campionato, andiamo all’Olimpico a giocarcela al massimo delle nostre capacità.