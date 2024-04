Federico Balzaretti, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta di misura contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“L’umore non è dei migliori, è capitato tante volte di aver perso punti in questa maniera però si riparte. Bisogna avere la forza di farlo, il calcio ci dà la possibilità di giocare questi 25 minuti con la Roma, ci sarà da lottare fino alla fine ma bisognerà avere questa compattezza. Dispiace tanto per i ragazzi, quando vedi sfumare punti così non è facile ripartire ma siamo qua per questo, abbiamo una grande responsabilità ma indietro non bisogna guardare. Dobbiamo stare sul pezzo e mettercela tutta”.