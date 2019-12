Tutto il mondo di Dan: auto, resort e aerei. Il club al figlio Ryan

Il patrimonio netto di Dan Friedkin è 4.3 miliardi di dollari, poi c’è tutto il resto, il The Friedkin Group, a cui Dan (54 anni) è a capo come Ceo dal 1995. 12 società operanti in settori diversi come l’automobilismo, l’ospitalità e l’intrattenimento. La ricchezza Friedkin l’ha trovata grazie alla Gulf States Toyota, esclusivista a livello di distribuzione e ricambi del marchio giapponese in cinque stati americani, per un totale di oltre 150 concessionari. Nel 2018 ha venduto veicoli per complessivi 9 miliardi di dollari, poi strada facendo ha allargato il raggio dei suoi interessi anche ad altri settori: entertainment, leisure e adventure. Uno studio di produzione a Santa Monica, la catena Auberge Resorts Collection, con alberghi di lusso, resort e case vacanze, circoli esclusivi di golf, safari di lusso. Friedkin ha ereditato dal padre la passione per gli aerei, iniziando a volare a 14 anni, ad oggi è uno dei 9 piloti civili americani a poter guidare gli aerei acrobatici della U.S. Air Force. A Roma si trasferirà il figlio trentenne Ryan, che finora ha operato nelle aziende del gruppo legate al cinema. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.