Tutti per Diego

Il Tempo (E. Zotti) – La domenica di Diego. Nel primo weekend ini cui il calcio si ritrova orfano del suo Dio, le manifestazioni d’amore per il giocatore più grande di sempre arrivano da ogni parte del globo. Un gesto che resterà impresso negli occhi di tutti è l’esultanza di Messi che dopo aver segnato con il Barcellona contro l’Osasuna si è sfilato la maglia blaugrana per sfoggiare la 10 del Newell’s, primo club della pulga, che fu di Maradona. Anche gli All Blacks, i grandi del rugby, impegnati contro l’Argentina hanno steso sul campo una maglia numero 10 prima di eseguire la tradizionale Haka. Un momento particolarmente toccante è stato vissuto nella tarda mattinata di ieri ai Quartieri Spagnoli, quando una delegazione della Roma capitanata da Bruno Conti, ha deposto con un numero 10 bianco su sfondo verde. Grande emozione anche per l’ex presidente Ferlaino, che ha ringraziato con le lacrime agli occhi il giocatore che rese grande Napoli. Tra i tanti cimeli spicca anche una maglia di Totti corredata da una sciarpa giallorossa.