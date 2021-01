Tutti in campo con le donne

Il Messaggero (F. Rinaudo) – Tutti proni in campo. Impugnatura corretta della racchetta. La giusta prontezza per colpire la palla di dritto o rovescio e tanta voglia di vincere la sfida del torneo solidale di Padel “Amami e Basta”, organizzato in collaborazione con Roma Cares con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza di genere e smuovere le coscienze.

Leggi anche: Mercato, contatti tra Pinto e il procuratore di Reynolds

La formazione Vip Padel Cup è decisamente la più agguerrita, ma anche quella più incline al sarcasmo e alle battute. “In fondo siamo tutti amici e per questo – spiega Teo Mammucari – un pizzico di sana goliardia tra noi non guasta perché anche il sorriso, come lo sport, è terapeutico”. Sul rettangolo, il conduttore è in coppia con Filippo Bisciglia mentre poco distante il duo composto da Paolo Bonolis e Roberto Imbriale.

Leggi anche: Pinto pensa ai rinforzi: Elsha resta il preferito

Tra i partecipanti Giuseppe Giannini, Federico Bettoni, Christian Marazzitti, Jimmy Ghione con il figlio Gabriele, Riccardo Torquati, Fabio Simone, Massimiliano e Mauro Cappioli, Maurizio Coppa e tanti altri.