Turnover ridotto “E Zaniolo non è stanco”

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – Non ci sarà turnover, ma giusto qualche cambio dopo Udine e prima del derby. Alla vigilia del match contro il Vitesse, Mourinho rimane abbottonato e non dà indicazioni di formazione. Rivela l’ovvio, cioè che non ci saranno gli squalificati Oliveira e Mancini e che torneranno Kumbulla e Mkhitaryan, assenti ad Udine. Unica concessione, ma anche qui non ci sono certezze, su Zaniolo.

“Perché dovrebbe riposare? – Ha risposto Mou-. Lo ha già fatto per 25′ in Olanda. Perché lui e non Rui Patricio? Zaniolo sta bene“. Nonostante la rassicurazione del tecnico, non è detto che l’azzurro parta titolare: se non dovesse essere lui il partner di Abraham, potrebbe toccare a Shomurodov o Felix. In mezzo al campo possibile turno di riposo per Cristante. Al suo posto dovrebbe esserci Veretout, insieme a Pellegrini e Mkhitaryan. Vista la squalifica di Mancini, in difesa giocheranno Kumbulla, Ibanez e Smalling, mentre sugli esterni ballottaggio a destra (Karsdorp/Maitland-Niles) e triplo (Vina/Zalewski/El Shaarawy) a sinistra.