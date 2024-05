Tuttosport (N. Schira) – Domenica 5 maggio, alle 20:45, Roma e Juventus si incontreranno sul prato dell’Olimpico per la 35^ giornata di Serie A. Poi i due club si potrebbero incontrare anche sul mercato.

Partendo da Dean Huijsen. Daniele De Rossi lo ritiene un top player e crede parecchio nelle sue potenzialità, per questo la Roma vorrebbe trattenerlo un’altra stagiona a Trigoria. Difficile però che dalle parti della Continassa diano il via libera a un nuovo prestito come sperano i dirigenti capitolini.

Poi c’è Leonardo Spinazzola. La trattativa tra le parti per il prolungamento del contratto non è ancora decollata. Intanto il terzino è stato proposto nei giorni scorsi a Cristiano Giuntoli, che ci sta pensando, per un clamoroso ritorno a Torino.

Infine il vero e proprio duello sul mercato. I giallorossi e la Vecchia Signora stanno duellando pure per accaparrarsi un futuro campione. Parliamo di uno degli Under 14 più forti d’Italia, ovvero l’attaccante Giuseppe Pipitò.