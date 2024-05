Dopo la sconfitta in Europa League contro il Bayer Leverkusen, i giallorossi sono subito tornati a lavoro. La prossima sfida da affrontare sarà quella contro la Juventus domenica sera. Come da prassi, a Trigoria la squadra si è allenata divisa in due gruppi: carico e recupero per chi ha giocato ieri. Non al 100% e in dubbio Azmoun e Mancini.