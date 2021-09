Turnover in difesa: Smalling, Reynolds e Calafiori pronti

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Giovedì nella prima partita della fase a gironi di Conference League, Mourinho farà un po’ di turnover, ma solo per far riposare i giocatori più stanchi, la sua idea è quella di insistere con il blocco dei titolari.

La novità più importante dovrebbe riguardare l‘esordio stagionale di Chris Smalling, che finora è stato bloccato da una lesione muscolare. Domenica era in panchina contro il Sassuolo, ormai è pronto per il ritorno in campo e dovrebbe prendere il posto di Ibanez. Smalling ha anche un piccolo problema di stabilità al tendine d’Achille, che dovrà essere trattato per verificare poi come appoggia il piede con gli scarpini.

Contro il Cska Sofia Mourinho potrebbe cambiare anche gli esterni difensivi. Domenica Karsdorp ha speso tanto, alla fine ha avuto i crampi e l’allenatore ha dovuto sostituirlo con Reynolds. Lo stesso cambio potrebbe essere riproposto giovedì. Calafiori potrebbe giocare al posto di Vina, anche lui uscito stremato dalla partita contro il Sassuolo. Il giovane cresciuto nel vivaio finora non ha avuto spazio.