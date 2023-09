Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La parola d’ordine a Trigoria è “gestione”. Quindi le valutazioni sui giocatori più stanchi, quelli ancora infortunati e quelli che sono da preservare in vista della doppia trasferta di campionato. Oggi saranno quindi da valutare le condizioni dei vari infortunati, sotto lo sguardo di Mou, il suo staff e Tiago Pinto. Da Smalling a Pellegrini fino ad Aouar.

Prima di tutto alcuni giocatori dovranno riposare, soprattutto coloro che già non erano al meglio e hanno giocato dal primo minuto contro l’Empoli. Di certo Sanches è tra quelli che può essere preservato per evitare troppe gare ravvicinate. Partiamo però dalla difesa. Svilar è pronto per la sua prima stagionale, davanti a lui uno tra Mancini e Llorente potrebbe essere inizialmente lasciato fuori. Celik può giocare tra i centrali, lasciando al suo collega Karsdorp la fascia destra. Zalewski a sinistra al posto di Spinazzola, a centrocampo invece spazio al giovane Bove. Con Edoardo in mezzo al campo Cristante e Aouar se dara buone risposte nelle prossime ore. Davanti Lukaku con El Shaarawy? Possibile, così come il doppio centravanti, quindi il Gallo e Big Rom insie me. Per un attacco decisamente di forza, qualità ed esperienza.