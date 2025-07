La Roma è a un passo dal cedere Eldor Shomurodov all’Istanbul Basaksehir. Dopo l’ufficialità del trasferimento di Tammy Abraham al Besiktas, i giallorossi continuano a lavorare sul mercato, sia in entrata che in uscita. Tra i nomi in partenza c’è proprio l’attaccante uzbeko, sempre più vicino al trasferimento in Turchia. La trattativa con il Basaksehir è alle battute finali: il giocatore ha già dato il suo assenso alla destinazione e il club turco ha presentato un’offerta per un prestito con obbligo di riscatto, legato a determinate condizioni. Ora manca solo il via libera definitivo della Roma per chiudere l’operazione.