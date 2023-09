Giovedì la Roma farà il suo esordio in questa edizione dell’Europa League, affrontando in trasferta lo Sheriff Tiraspol. Per la sfida, la UEFA ha diramato le designazioni arbitrali: il lettone Andris Treimanis dirigerà il match. Primo incrocio con la Roma per lui. Gli assistenti saranno Gudermanis e Spasennikovs. Dingert e Brand, due tedeschi, saranno rispettivamente come Var e Avar. Aleksandrs Golubevs assisterà il direttore di gara come IV uomo.