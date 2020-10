Troppo turnover. La Roma sbatte sul muro del CSKA

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Mettiamola così: il presidente Dan Friedkin (ma il figlio Ryan non manca) che per la prima volta non assiste alla sua creatura non si perde niente di bello. La Roma stecca all’Olimpico contro il CSKA Sofia (quinta nel campionato bulgaro e con un allenatore esonerato) e dimostra una verità assoluta: attualmente i rincalzi non sono allo stesso livello dei titolari. L’idea di Fonseca, quella di far riposare all’inizio i titolari per poi metterli nel finale, non riesce a differenza di Berna. Il primo posto nel girone in tandem col Cluj stavolta ha un sapore amaro. E proprio contro i rumeni i giallorossi giocheranno giovedì prossimo.