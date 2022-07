Tripi: “Diamo tutto quello che abbiamo. Mourinho ci aiuta tanto”

Filippo Tripi, difensore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Portimonense 2-0. Queste le sue parole:

TRIPI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Seconda amichevole in Portogallo, seconda vittoria. Nonostante si tratti di amichevoli la Roma sta mettendo in campo tanta aggressività e grande serietà…

Se prendi sotto gamba queste amichevoli sia dal punto di vista qualitativo sia di tenacia e di quantità rischi di fare brutte figure quindi noi diamo tutto ciò che abbiamo.

Avete giocato due amichevoli, ora ne altre due prima della fine del ritiro in Portogallo. Come state lavorando?

Come sempre, come facciamo durante tutto l’anno senza calare d’intensità. Abbiamo ripreso bene, proprio da come abbiamo terminato lo scorso anno.

Hai segnato il primo gol questa sera. L’aggressività della squadra l’abbiamo vista anche nella tua prestazione. E’ questo che sta insegnando Mourinho soprattutto ai più giovani?

Lui ci aiuta tanto, soprattutto dal punto di vista dell’intensità e dell’aggressività. Quando entri in campo con questa intensità per gli avversari diventa difficile ed il mister ci dice di fare proprio questo.