La Roma torna ad allenarsi dopo i giorni di riposo concessi da José Mourinho, in vista della sfida contro il Genoa. Tra i calciatori giallorossi che non hanno preso parte agli impegni con le Nazionali, Nicolò Zaniolo ha lavorato parzialmente in gruppo. Lavoro individuale invece per Smalling, Spinazzola, Vina, Calafiori, Pellegrini e Kumbulla.