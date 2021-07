La prima trasferta della stagione ha spinto José Mourinho a concedere un giorno di riposo. Domani, infatti, non ci sarà allenamento in quanto la squadra rientrerà dalla trasferta di Trieste. I giallorossi hanno sconfitto di misura la Triestina per 0-1: sufficiente il gol di Zalewski.

Venerdì, però, si recupererà. Prevista infatti doppia seduta. Nella stessa giornata, poi, l’allenamento sarà aperto alla stampa. Alle 13:30, infine, ci sarà la presentazione di Rui Patricio.