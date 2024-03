Stephan El Shaarawy non ha mai nascosto la sua passione per Dragonball, il manga di Akira Toriyama, scomparso lo scorso 1 marzo. Ieri, a Trigoria, un tifoso ha portato un regalo speciale per il Faraone: un quadro che raffigura Goku trasformato in Super Sayan, con la maglia della Roma ed il numero 92 giallorosso con la classica tuta di battaglia del protagonista della saga. “È sempre un piacere incontrarti, grazie mille”, il commento del tifoso romanista, immortalato con El Shaarawy.