Anche nel giorno dell’Immacolata Concezione la Roma prosegue il suo lavoro in vista della gara di domenica contro la Fiorentina in programma allo Stadio Olimpico alle 20.45. In una fredda Trigoria la squadra di Mourinho ha svolto la consueta seduta d’allenamento. Buone notizie per lo Special One: dopo il lavoro differenziato nella giornata di ieri, Marash Kumbulla oggi è tornato ad allenarsi in gruppo.

Il difensore albanese prosegue la sua riabilitazione dopo il lungo infortunio e spera di tornare a disposizione dell’allenatore portoghese il prima possibile, soprattutto in virtù del fatto che Smalling continua ad essere fuori e a gennaio NDicka partirà per la Coppa D’Africa. Regolarmente presenti all’allenamento anche Pellegrini e Sanches.