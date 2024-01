La Roma è scesa in campo questo pomeriggio per la rifinitura in vista del Big Match di domani sera contro l’Atalanta. Mourinho avrà gli uomini contati sia che per la difesa che per il centrocampo. Infatti nonostante l’arrivo di Huijsen, sono solo due i difensori di ruolo disponibili: Llorente e Mancini, che non è ancora al 100%. Per completare il terzetto sarà da capire se l’allenatore portoghese vorrà lanciare dal primo minuto il nuovo arrivato o se preferirà adattare in quella posizione uno tra Cristante e Celik. Tra gli assenti oltre i lungodegenti Abraham e Smalling, mancheranno anche Renato Sanches, per una distorsione alla caviglia sinistra, e N’Dicka impegnato in Coppa d’Africa.