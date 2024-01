Lazio, Immobile vuole il derby: tutti gli aggiornamenti

Seppur sia la Roma che la Lazio devono recuperare punti in classifica per cercare di raggiungere il quarto posto, la città si sta focalizzando sull’imminente Derby di Coppa Italia in scena questo mercoledì. Per la sponda biancoceleste della Capitale i primi pensieri sono per Immobile e Luis Alberto, che si sono infortunati a Empoli. Come riporta ‘lalaziosiamonoi.it‘, le condizioni di entrambi saranno monitorate di nuovo la settimana prossima. Il capitano laziale, spinto dal derby, potrebbe provare ad accelerare i tempi e mettersi a disposizione di Sarri.