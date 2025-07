Flamengo frena su Wesley: “Nessuna necessità di vendere, solo offerte in linea con i nostri obiettivi”

La Roma continua a lavorare per regalare a Gian Piero Gasperini un rinforzo sulla fascia destra, individuato in Wesley, terzino classe 2003 del Flamengo. I giallorossi hanno già presentato un’offerta da 20 milioni di euro, ma la richiesta del club brasiliano resta ferma a 30 milioni. Un segnale chiaro arriva ora direttamente dal Flamengo, che ha scelto di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione sulle voci di mercato.

Attraverso una nota ufficiale, riportata dai principali media brasiliani, il club carioca ha fatto sapere di non avere alcuna urgenza di cedere i propri giocatori: “Durante la finestra di mercato è normale ricevere proposte e sondaggi, ma ciò non implica la volontà di vendere. Il Flamengo prende in considerazione solo trattative in linea con i propri interessi sportivi, strategici e finanziari, tenendo conto anche del volere dei calciatori”.

Il comunicato prosegue con un messaggio diretto: “Attualmente non abbiamo alcun interesse o necessità di vendere. Eventuali cessioni avverranno solo in presenza di offerte adeguate, non per pressioni esterne. Le speculazioni non fanno che disinformare stampa e tifosi”.

Una presa di posizione netta, che complica i piani della Roma. Nonostante l’accordo di massima già raggiunto con il giocatore, per sbloccare l’affare servirà un rilancio importante o una nuova formula convincente.