È da poco terminata allo stadio Via del Mare la sfida tra Lecce e Cagliari per 1-1. I padroni di casa partono forte, e al 31′ trovano la rete del vantaggio grazie a Gendrey. Gli uomini di mister Ranieri però non mollano mai, e ristabiliscono la parità al 68′ con la rete di Oristanio. Il Cagliari si porta così momentaneamente fuori dalla zona retrocessione a quota 15 punti, mentre il Lecce occupa la tredicesima posizione con 21.