La Roma è scesa, anche oggi, nei campi di Trigoria per preparare la prima sfida del nuovo anno. Infatti mercoledì 5 gennaio all’Olimpico andrà in scena l‘ottavo di Coppa Italia tra i giallorossi e la Cremonese. Mourinho dovrà cambiare qualche elemento rispetto alle ultime partite per centellinare le forze in vista dei due Big Match di campionato contro Atalanta e Milan. Inoltre aumenteranno ancora di più le difficoltà nel reparto difensivo vista la partenza di N’Dicka per la Coppa d’Africa e un Mancini sempre più in difficoltà dal punto di vista fisico.