La Roma si è allenata questa mattina in vista dei prossimi impegni di campionato e Conference League. Mourinho ha deciso di concedere tre giorni di riposo alla squadra. I giallorossi torneranno a svolgere le sedute lunedì prossimo alle ore 15.30, quando si riprenderà a lavorare in vista della trasferta contro la Juventus, in programma domenica 17 ottobre alle 20.45.