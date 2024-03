La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria il giorno dopo della vittoria in Europa League sul Brighton per 4-0. I giallorossi che hanno preso parte alla sfida europea hanno svolto come di consueto lavoro di scarico in palestra, mentre hanno svolto regolarmente l’allenamento gli elementi out dalla lista Uefa e coloro che ieri sono rimasti in panchina. Ancora assenti Kristensen e il lungodegente Abraham, mentre arriva una buona notizia per DDR: Karsdorp che aveva saltato le ultime partite a causa di un problema al ginocchio, oggi è tornato ad allenarsi in gruppo.

