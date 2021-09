Trigoria, la ripresa degli allenamenti domani alle 12

La Roma si rialza subito dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio nella stracittadina. I giallorossi superano agevolmente lo scoglio Zorya con un netto 3-0 e si portano in testa alla classifica del girone nella Conference League. Mourinho e i suoi però dovranno già pensare al campionato: domenica alle 18 è in programma la sfida in casa contro l’Empoli prima della sosta. La ripresa degli allenamenti è infatti fissata per domani alle ore 12 per prepare l’incontro con la squadra toscana dell’ex Andreazzoli.