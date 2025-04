In casa Roma si lavora con attenzione, soprattutto in vista dell’intenso finale di stagione che attende la squadra di Claudio Ranieri. In un periodo in cui è fondamentale dosare le energie, lo staff tecnico monitora con precisione lo stato fisico dei giocatori, intervenendo con programmi individualizzati quando necessario.

Come riportato da Calciomercato.it, nella seduta odierna di allenamento a Trigoria Stephan El Shaarawy, Pierluigi Gollini e Artem Dovbyk hanno svolto un lavoro differenziato in palestra. Nessun allarme per i tre giallorossi: si tratta semplicemente di una gestione mirata delle loro condizioni, per evitare sovraccarichi e garantire la miglior tenuta possibile in vista dei prossimi impegni.

Con il Verona alle porte e un calendario fitto di sfide decisive, la Roma sceglie la via della prudenza per mantenere alta la competitività del gruppo e arrivare al top nelle gare cruciali.