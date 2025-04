Pagine Romaniste – La pioggia cade sottile sul Tre Fontane, come a voler lavare via le scorie del derby. L’allenamento di oggi, a porte aperte, ha un sapore diverso: meno festa, più riflessione. Una settimana fa, alla vigilia della stracittadina, lo stadio era una bolgia di cori e speranze.

I disordini prima del derby hanno lasciato strascichi. Non solo nelle strade, ma nel cuore della tifoseria. Le tribune, per via delle sanzioni, rischiano di essere meno piene. Ma c’è anche chi, sotto l’acqua, ha voluto dimostrare che l’amore non si spegne con un risultato o un episodio. “La pioggia lava tutto, tranne la passione”. I giocatori corrono, provano schemi, cercano sguardi tra i presenti. È un allenamento come tanti, ma si respira la sensazione di una soddisfazione da inseguire, tutti insieme.

Roma è così: visceralmente legata ai suoi colori. E anche se il tifo potrebbe essere negato nelle prossime gare risultando più silenzioso, la fede non è svanita. Solo messa alla prova. Ma sotto il cielo grigio del Tre Fontane, resta una certezza: la pioggia potrà anche cadere, ma non laverà via l’amore per questa maglia.