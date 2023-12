Buone notizie per José Mourinho: a due giorni dalla sfida all’Allianz Stadium contro la Juventus, Dybala anche questa mattina si è allenato con il resto dei compagni. La Joya dovrebbe tornare tra i convocati dopo l’infortunio rimediato contro la Fiorentina, anche se difficilmente partirà titolare. L’argentino contro la sua ex squadra potrebbe essere l’arma in più da giocare a partita in corso.

