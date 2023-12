Pagliuca: “Vedo bene la Roma per il quarto posto, molto più della Lazio”

Gianluca Pagliuca, ex portiere azzurro, in un’intervista al Resto del Carlino, ha analizzato la corsa al quarto posto, soffermandosi sulla Roma: “Inter e Juventus stanno lassù e faranno un campionato a parte. Il Milan ha i suoi problemi, a cominciare dai mille infortuni. Il Napoli non mi sembra che goda di grande salute e adesso perderà Osimhen per la Coppa d’Africa. Tra chi insegue vedo bene la Roma, che ha i mezzi per risalire, molto più della Lazio. Che possa riuscirci anche l’Atalanta ho invece qualche dubbio”.