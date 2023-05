Ottima notizia in vista della finale. Paulo Dybala è recuperato per la sfida contro il Siviglia e ci sarà dunque alla Puskas Arena di Budapest. È questo quanto riportato da Angelo Mangiante. La Joya ha avuto segnali positivi nell’allenamento odierno, ma appare difficile un impiego da titolare. Probabile dunque un impiego a partita in corso. L’argentino non gioca titolare da un mese e mezzo: era il 13 aprile. La classe del talento col numero 21 però servirà per accendere la luce di questa squadra.

Buone notizie su #Dybala. Ha recuperato e a Budapest ci sarà.

Non gioca una partita da titolare da un mese e mezzo, dal 13 aprile, ma anche dalla panchina, entrando nel finale, può essere il valore aggiunto dopo 16 gol e 7 assist in questa stagione. #RomaSiviglia @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 29, 2023