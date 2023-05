L’attesa sta per finire. Tra due giorni la Roma affronterà il Siviglia per una finale storica in Europa League che determinerà le sorti di questa stagione. Dopo aver svelato il colore delle divise il club giallorosso, attraverso Twitter, ha reso noti i dettagli della maglietta con cui scenderanno in campo i giocatori con una speciale patch posta in alto: “Finale di Budapest 2023. Puskas Arena di Budapest – 31 maggio. Siviglia vs Roma”.