Trigoria, differenziato per Carles Perez a causa di un risentimento al flessore della coscia

Brutte notizie in casa Roma, si ferma Carles Perez. L’esterno spagnolo, come riportato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora su Twitter, ha svolto a Trigoria un allenamento differenziato a causa di un risentimento al flessore della coscia. La sua presenza nella gara di Europa League contro il Cluj, in programma giovedì alle 18:55 allo Stadio Olimpico, è in dubbio. Di seguito, il tweet originale: