Un sabato sicuramente positivo per la Roma e Paulo Dybala. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’argentino sta recuperando dalla distrazione muscolare che lo ha costretto a saltare sia la sfida contro il Sassuolo sia la convocazione di Scaloni per gli impegni della nazionale argentina. Questa mattina è arrivata una buona notizia:la Joya ha lavorato sì individualmente, ma lo ha fatto in campo e addirittura con il pallone.

Un passo avanti molto importante in vista della sfida contro il Lecce in programma il lunedì di Pasquetta. Dybala sta spingendo al massimo per recuperare dal problema muscolare ed essere tra lunedì e martedì a disposizione di De Rossi per cominciare la vera e propria preparazione alla sfida contro la squadra salentina.

corrieredellosport.it