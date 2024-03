Le prestazioni di Paulo Dybala non stanno passando inosservate. Dopo le voci di mercato che parlavano di un futuro in Premier, questa volta è il turno della Liga. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, nell’ambiente Atletico Madrid si parla sempre tanto dell’attaccante argentino, ora più che mai per la clausola e la stima reciproca tra la Joya e Diego Simeone. Dybala sarebbe l’obiettivo principale dei Colchoneros per sostituire Angel Correa.