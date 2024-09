A due giorni da Genoa-Roma, visibile su Dazn alle 12:30, gli uomini guidati da De Rossi sono scesi sui campi di Trigoria per il penultimo l’allenamento. Dopo la pausa, domenica inizierà un nuovo campionato per i giallorossi, che sono ancora alla ricerca dei primi tre punti stagionali. Per farlo DDR e il suo staff avranno tutta la rosa a disposizione. Infatti questa mattina sia Dovbyk che Pellegrini, che erano alle prese acciacchi con dei problemi fisici, si sono allenati in gruppo e quindi saranno convocati per la trasferta di Genova.