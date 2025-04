Il Tempo (L. Pes) – Destini incrociati, vecchi obiettivi e possibili nuove sinergie. Inter-Romadi domani non è solo una sfida decisiva per i destini di entrambe, i nerazzurri in ottica scudetto mentre i giallorossi per sperare nella Champions, ma anche un incrocio tra società che spesso nella storia hanno dato vita a scambi di mercato con nomi importanti. L’asse tra la Capitale e Milano si è aperto ufficialmente già a gennaio con l’arrivo alla Pinetina di Zalewski in prestito con diritto di riscatto fissato a 6.5 milioni (dopo il rinnovo fino al 2026 del contratto del polacco), ma potrebbe ampliarsi e prendere direzioni inaspettate.

L’Inter ha puntato sull’esterno lanciato da Mourinho (anche se a farlo esordire fu Fonseca nel finale della sua ultima stagione romanista) e l’intenzione lo scorso inverno era quella di riscattarlo, motivo per il quale la Roma ha dato l’assenso al rinnovo-ponte per altri dodici mesi. Ghisolfi e la coppia Marotta-Ausilio hanno aperto i dialoghi anche per un’operazione molto più complessa poi non andata in porto: il ritorno in giallorosso di Davide Frattesi. “Costa troppo” aveva detto Ranieri nei primi giorni del mercato, e in effetti aveva ragione. Ma il gradimento per il centrocampista, cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, viene da lontano, da quanto già Pinto provò a strapparlo proprio alla concorrenza dell’Inter che però lo costrinse alla resa.

Il basso minutaggio della prima parte di stagione aveva fatto muovere il suo procuratore che già negli ultimi giorni della sessione estiva aveva provato a intavolare uno scambio con un altro suo assistito, ovvero Cristante. Proprio l’ex atalantino era rien-trato in qualche discorso di inizio 2025 che però non è mai decollato. Ma non è affatto da escludere che la Roma possa tornare alla carica nel prossimo mercato per rinforzare il centrocampo. Cristante è un profilo che a Inzaghi non dispiace e permetterebbe di aggiungere centimetri alla mediana nerazzurra. Ma nel mirino dei campioni d’Italia in carica potrebbe finire anche capitan Pellegrini. L’addio alla Roma sembra ormai inevitabile e a Milano il centrocampista potrebbe trovare un ambiente ideale per il rilancio. A dodici mesi dalla scadenza del contratto che lo lega al club giallorosso il suo valore di mercato non è più così alto. E dopo i tentennamenti di gennaio spazzati via dal gol nel derby Napoli e Inter possono tornare di moda per il numero sette. Sfida cruciale ma anche occasione per incontrarsi e magari gettare le basi per qualche operazione estiva. Inter-Roma, d’altronde, ha sempre regalato spettacolo principalmente in campo, ma anche fuori.