Dopo la pausa per le nazionali il calcio per club è pronto a ricominciare. La Roma dovrà ingranare già dalla trasferta contro il Genoa, visti i soli 2 punti guadagnati finora in campionato.

Daniele De Rossi domani alle 10:00 terrà la conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Roma. Inoltre la redazione di Pagine Romaniste apprende che il mister giallorosso, dopo l’incontro con i giornalisti, guiderà la rifinitura alle 12:30. Mentre la partenza da Trigoria è programmata per le 15:45.