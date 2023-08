Secondo quanto riportato da Il Tempo, per Renato Sanches il fastidio accusato ieri non sarebbe nulla di grave. Il neo centrocampista giallorosso ha dovuto abbandonare in anticipo la seduta di allenamento a Trigoria a causa di un fastidio muscolare. Gli accertamenti a Villa Stuart avrebbero fatto tirare un sospiro di sollievo, escludendo lesioni. Il portoghese non dovrebbe partite questo pomeriggio per Verona, a scopo precauzionale.