L’addio di Leandro Paredes alla Roma ha lasciato il segno, soprattutto tra gli amici più stretti. Dopo l’annuncio ufficiale del suo ritorno al Boca Juniors, è stato Paulo Dybala a dedicargli un messaggio sentito attraverso Instagram. Un saluto carico di affetto, nostalgia e complicità, a testimonianza del legame profondo tra i due argentini.

“So quanto sei felice di essere tornato a casa e quanto ti è piaciuto. Faremo sempre il tifo per te e ti augureremo il meglio da qui! Mi mancherai in mezzo al campo e ci mancherete anche a voi 5 fuori. Vi vogliamo tanto bene”, ha scritto la Joya, sottolineando non solo il vuoto tecnico che Paredes lascerà sul terreno di gioco, ma anche quello umano nel gruppo squadra.

Non è tardata ad arrivare la risposta del diretto interessato. Poche parole, semplici ma cariche di significato: “Ti amo fratello!”, ha replicato Paredes, confermando il forte legame che lo unisce a Dybala.

Un passaggio di testimone emotivo che rende ancora più significativo l’addio del centrocampista, pronto a ricominciare nel club che lo ha lanciato. E mentre a Roma si volta pagina, il cuore di alcuni resterà legato per sempre a chi, per un pezzo di strada, ha condiviso sogni, sorrisi e battaglie.