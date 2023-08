Stando a quanto riportato da The Telegraph, la Roma e il Chelsea sarebbero già in trattativa per il prestito dell’attaccante belga Romalu Lukaku. Secondo il tabloid inglese, l’ex attaccante dell’Inter avrebbe rifiutato il trasferimento alla Juventus e la scelta ha condizionato i Blues sulla propria idea iniziale di non cedere in prestito in belga e monetizzare. Ora Tiago Pinto starebbe intavolando una trattativa con la società londinese per poter regalare a Mourino una punta di livello internazionale, da affiancare a Paulo Dybala.