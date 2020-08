Trigoria, anche Kolarov presente al primo allenamento stagionale. Fisioterapia per Pedro

La Roma tira un sospiro di sollievo e inizia la sua stagione. Dopo aver riscontrato tre casi di Coronavirus (Carles Perez, Bruno Peres e Kluivert) negli ultimi giorni, che si sono aggiunti a quello di Mirante, il club aveva predisposto per questa mattina un altro ciclo di tamponi. Fortunatamente tutti hanno dato esito negativo e quindi la squadra è potuta scendere in campo nel pomeriggio per il primo allenamento della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, Paulo Fonseca ha avuto a disposizione tutta la squadra fatta eccezione ovviamente per i contagiati e Pedro (ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla spalla), che ha svolto fisioterapia. Presente anche Aleksandar Kolarov, nonostante il suo imminente passaggio all’Inter.