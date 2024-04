L’allenatore del Bologna, prossimo avversario della Roma in Serie A, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

Sul match contro la Roma.

“Bella partita da giocare, la Roma è l’avversario di turno, costruita per determinati traguardi. Cercheremo di imporre il nostro gioco con grande rispetto per l’avversario. Sono una squadra forte che l’altra sera ha vinto ancora contro il Milan, e affronteranno il Leverkusen in semifinale. Da parte nostra servirà essere concentrati e determinati per mettere in campo una grande prestazione”.

Sull’infortunio di Ferguson

“Non stiamo cercando un altro Ferguson, perché lui è unico come tutti i ragazzi, ognuno ha le proprie caratteristiche. Approfitto per parlare di lui, mi dispiace tantissimo per quello che è successo, un ragazzo che fa tantissimo per il gruppo, si è visto anche dall’affetto ricevuto in seguito all’infortunio. Sono contento di vedere questa fratellanza tra i ragazzi, ho visto Sam che passa con il ghiaccio in mano e lo va a visitare. Questa è la forza del gruppo, spero veramente che possa recuperare al meglio ed il più presto possibile per tornare con i suoi compagni in campo. Ha una mentalità forte, sa che in questo periodo dovrà prendersi del tempo per recuperare, e noi lo aiuteremo in tutto quello che possiamo. Noi non cerchiamo un altro Lewis, vogliamo continuare a dimostrare il nostro gioco, chi entrerà farà molto bene, sono cose che succedono, qualcuno avrà la possibilità di prendersi il posto e dimostrare il proprio valore”.

Non cambierà il sistema di gioco.

“Cambieranno le caratteristiche di chi giocherà nel suo ruolo, ma non è il momento di toccare nulla, serve continuare come abbiamo fatto fino ad oggi. Giocheremo cercando di mettere in pratica il nostro gioco. Ferguson è sempre andato in campo dando il massimo, sarà uno stimolo in più per i compagni, che daranno il massimo come hanno sempre fatto e come ha sempre fatto il nostro capitano Lewis.

Sul possibile sostituto di Ferguson

“A quelli che non giocano non manca nulla, faccio scelte che sono le migliori per il momento della squadra. Fabbian così come Urbanski ed El Azzouzi stanno bene. Come sempre sceglierò in base anche all’avversario e a come vedo i nostri ragazzi. Serve mettere insieme tante cose, così che la squadra mostri la propria versione migliore”.