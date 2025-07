Leandro Paredes ha già fatto la sua scelta: vuole tornare al Boca Juniors. Nonostante il club argentino non abbia esercitato la clausola rescissoria da 3,5 milioni di euro entro la scadenza del 30 giugno, tutto fa pensare che il suo futuro sia comunque destinato a colorarsi di azul y oro. L’intenzione del centrocampista è chiara e condivisa anche dalla Roma, che ora dovrà trovare un’intesa con il club di Riquelme per permettere al giocatore di esaudire il proprio desiderio.

Nel frattempo, in Argentina, si rincorrono anche suggestioni romantiche. Nei giorni scorsi Paredes si è allenato con Paulo Dybala nel centro tecnico federale di Ezeiza, dove la “Joya” sta lavorando duramente per recuperare dall’infortunio. Ed è proprio da lì che arriva una frase destinata a far sognare i tifosi del Boca: “Basta, vieni anche tu. Gli amici giocano insieme”, avrebbe detto Paredes a Dybala secondo quanto riportato da Claudio Civiello a TyC Sports e rilanciato da PlanetaBJ.com.

Parole che hanno alimentato le voci di un futuro incrocio tra i due anche in patria. Leandro Aguilera, altro noto giornalista argentino, ha aggiunto un dettaglio importante: “Paredes ha firmato per tre anni e mezzo. E con tutta la pressione che gli sta facendo, immagino Dybala al Boca, ma più avanti, magari dopo il Mondiale. Ora penso resterà un altro anno alla Roma”.

La porta, comunque, resta aperta. Lo stesso Dybala ha recentemente parlato di un eventuale ritorno in Argentina ai microfoni dei fratelli Edul: “Una porta per il ritorno in patria la tengo sempre aperta, ma al momento non ho deciso nulla. Paredes mi pressa, vuole che vada al Boca. Magari andrò a vedere le prime partite del Mondiale per Club, ma non so ancora cosa farò durante le vacanze. La verità è che il mio futuro dipende anche dal lavoro e dalla famiglia. Con Oriana vogliamo avere dei figli e mi piacerebbe che crescessero in Argentina”.

Il futuro resta incerto, ma il filo che unisce Paredes, Dybala e il Boca si fa ogni giorno più forte.