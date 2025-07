Il Sunderland, fresco di promozione in Premier League, ha annunciato ufficialmente la nomina di Florent Ghisolfi come nuovo Direttore Sportivo. Il dirigente francese, che aveva lasciato la Roma lo scorso mese, assumerà il suo nuovo incarico a partire dal 3 luglio allo Stadium of Light.

La scelta di Ghisolfi è stata presentata dal club inglese come “un’evoluzione organica della strategia a lungo termine”, con l’obiettivo di affrontare al meglio le sfide della massima serie inglese. Con esperienze importanti in Francia e in Serie A, Ghisolfi arriva al Sunderland con l’intenzione di consolidare la squadra e portarla a un livello superiore.

“Mi sento fortemente determinato a portare la mia esperienza e supportare questo gruppo per garantire che la squadra sia pronta a fare il passo successivo”, ha dichiarato il nuovo dirigente.

Il presidente Kyril Louis-Dreyfus ha accolto Ghisolfi con entusiasmo: “La sua nomina segna un nuovo entusiasmante capitolo in questo viaggio”.

Di seguito il comunicato integrale del Sunderland AFC:

“Il Sunderland AFC è lieto di confermare la nomina di Florent Ghisolfi come nuovo Direttore del Football del Club.

Il francese inizierà a lavorare allo Stadium of Light dal 03 luglio 2025, dopo aver lasciato il mese scorso il suo ruolo di Direttore Sportivo del club di Serie A AS Roma.

La nomina del 40enne rappresenta un’evoluzione organica della strategia a lungo termine del SAFC, mentre il Club continua a prepararsi per le opportunità e le esigenze della Premier League.

Prima del suo mandato nella capitale italiana, Florent ha assunto il ruolo di Direttore Sportivo all’RC Lens e all’OGC Nice in Ligue 1.

La sua carriera da giocatore, durata 11 anni, ha incluso periodi con l’SC Bastia e lo Stade de Reims, dove in seguito è diventato vice allenatore, incarico che ha ricoperto anche all’FC Lorient dal 2017 al 2019.

Florent ha dichiarato: “Il Club – giocatori, staff e tifosi – ha raggiunto un risultato straordinario la scorsa stagione. Insieme, queste persone hanno riportato il Sunderland in Premier League, e sono fortemente determinato a portare la mia esperienza e a sostenere questo gruppo per garantire che la squadra sia pronta a fare il passo successivo. Questa è una sfida entusiasmante e non vedo l’ora di lavorare al fianco di Kyril, Kristjaan e Régis, mentre ci godiamo questo nuovo entusiasmante capitolo nella storia del Sunderland, insieme ai nostri tifosi”.

Kyril Louis-Dreyfus ha aggiunto: “Abbiamo affrontato un viaggio incredibile negli ultimi quattro anni, e ora ci troviamo di fronte a una nuova sfida mentre ci prepariamo alla vita in Premier League. La nomina di Florent segna un nuovo entusiasmante capitolo in quel viaggio. Questa nomina migliora le nostre capacità in linea con la visione a lungo termine del Club, e l’evoluzione della nostra struttura dirigenziale in questo modo riflette il nostro continuo impegno nella costruzione di un Club di calcio sostenibile e competitivo. Sono fiducioso che giocatori, staff e tifosi si uniranno a me nel dare il benvenuto a Florent al Sunderland e nel sostenerlo nel suo nuovo ruolo”.”