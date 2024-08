Se l’ambiente Roma è distratto dal calciomercato che, almeno per ora, sta deludendo le aspettative dei tifosi. Gli uomini guidati da mister De Rossi sono concentrati sul preparare al meglio la gara di domenica, alle 20:45 visibile su Sky e Dazn, contro l’Empoli.

Dopo aver ripreso ieri gli allenamenti, oggi la squadra ha continuato l’avvicinamento all’esordio in casa, dove scenderà in campo per cercare i primi tre punti stagionali.

Arrivano buone notizie da Trigoria, infatti sia Bove che Le Fée si sono allenati con i compagni. Il primo ieri ha svolto degli accertamenti dopo aver ricevuto una forte botta che però non hanno evidenziato alcun problema. Il secondo, costretto al cambio a causa di un leggero affaticamento muscolare ha recuperato al 100%.

Assente invece Dybala che ormai è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Al-Qadsiah.