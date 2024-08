Dopo aver comunicato di aver accettato la ricca offerta dell’Al-Qadsiah, circa 75 milioni in tre anni, Puolo Dybala è in attesa che le società trovino gli ultimi accordi sui dettagli per formalizzare il suo passaggio alla Saudi League. Nel frattempo la Joya prenderà parte all’allenamento mattutino con la squadra, prima di salutare definitivamente i suoi, ormai, ex compagni.

LIVE

Ore 14:15 – Dybala lascia per l’ultima volta Trigoria, sommerso dai tifosi.

https://x.com/calciomercatoit/status/1826593039697014815

Ore 11:24 – Dybala si allena con la squadra in attesa di ottenere il via libera dalla Roma per il passaggio all’Al-Qadsiah.

gianlucadimarzio.com