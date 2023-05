Trigoria, allenamento a due giorni dal Monza. In gruppo anche Keramitsis – FOTO

La Roma è scesa in campo a Trigoria per l’allenamento nonostante la festività del primo maggio. L’impegno col Monza, in programma mercoledì alle ore 21:00, incombe ed i giallorossi devono affrontare una situazione allarmante sul fronte infortuni. Mourinho infatti nell’ultima sfida ha perso sicuramente Kumbulla (lesione del legamento crociato), Belotti (frattura della cartilagine costale).

Proverà a recuperare Bove a cui era uscita invece la spalla, come annunciato dallo stesso Mourinho. Data l’emergenza difensiva quest’oggi ha preso parte all’allenamento anche Dimitrios Keramitsis, difensore greco della Primavera che potrebbe strappare la convocazione con il Monza.

