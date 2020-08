Trigoria, al via la pre-season: domani i tamponi, da venerdì gli allenamenti

A nemmeno un mese di distanza dall’ultima partita della scorsa stagione, ecco che inizia la Roma. Da domani i giallorossi torneranno a Trigoria per iniziare la pre-season, anche se la giornata di domani sarà particolare. I giocatori si recheranno al Fulvio Bernardini infatti alle ore 10 solamente per sottoporsi ai tamponi per il Coronavirus, che occuperanno tutta la giornata. Da venerdì la squadra invece scenderà in campo agli ordini di mister Fonseca: venerdì e sabato gli allenamenti saranno alle ore 18, mentre domenica alle 9.30. Per il momento non è previsto che la squadra dorma a Trigoria, salvo diversa indicazione dell’allenatore portoghese in corso d’opera.